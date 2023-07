महाकुंभ के लिए चार तहसीलों की 68 गांवों से अधिग्रहीत होगी नौ हजार हेक्टेयर भूमि, मुआवजे को लेकर जल्द होगी बैठक

Mahakumbh 2024 मेला को बसाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। महाकुंभ मेला के लिए चार तहसीलों (सदर सोरांव फूलपुर करछना) के 68 गांवों की नौ हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत होगी। पिछले कुंभ में इन्हीं तहसीलों के 49 गांवों की जमीन अधिग्रहीत हुई थी। भूमि के मुआवजे को लेकर जल्द ही मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें सेना व अन्य विभागों के अफसर भी होंगे।

महाकुंभ के लिए चार तहसीलों की 68 गांवों से अधिग्रहीत होगी नौ हजार हेक्टेयर भूमि

