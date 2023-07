तिल्हापुर गांव का सुनील कुमार पुत्र संतोष कुमार फरार अपराधी है। उसके खिलाफ एक युवती को बंधक बनाकर कई महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ दो महीने पहले मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी की तलाश में संभावित जगहों पर दबिश भी दी गई लेकिन वह अब तक गिरफ्त में नहीं आया और न ही उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

पुल‍िस ने दुष्कर्म के आरोपी के घर कुर्की का नोटिस क‍िया चस्पा।

कौशांबी, जागरण टीम। सरायअकिल थानाक्षेत्र के तिल्हापुर गांव में युवती को बंधक बनाकर रखने व दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपित के घर गुरुवार को पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा की। साथ ही मुनादी करवाकर आरोपित के अपराध के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। चौकी प्रभारी तिल्हापुर अवधराज यादव ने बताया कि तिल्हापुर गांव का सुनील कुमार पुत्र संतोष कुमार फरार अपराधी है। उसके खिलाफ एक युवती को बंधक बनाकर कई महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ दो महीना पहले मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार है। आरोपी की तलाश में संभावित जगहों पर दबिश भी दी गई, लेकिन वह अब तक गिरफ्त में नहीं आया और न ही उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसलिए न्यायालय से उसके खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई का आदेश हुआ है। पुलिस ने आरोपित के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कराते हुए मुनादी कराई। कहा कि यदि जल्द से जल्द आरोपित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसकी चल व अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena