Kaushambi News: सामूहिक विवाह के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन, बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा

Kaushambi News मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें ऑफलाइन आवेदन करने से छुटकारा मिल गया। अब लोगों को घर बैठे-बैठे ऑनलाइन आवेदन के जरिए रजिस्टर करा सकता है। इससे अब विभाग को लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना होगा। इसके साथ ही बिचौलियों से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। लोगों अब सरकारी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं।

सामूहिक विवाह के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन, बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा

