Kaushambi News: खूनी पंजों का शिकार हो गई एक और नन्हीं परी, पॉलीथिन में लिपटी मिली नवजात

Kaushambi News यूपी के कौशांबी में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक बार फिर से एक नवजात का शव मिला है। राहगीर करारी कस्बे के नेता नगर मुहल्ले की ओर गए तो वहां सड़क किनारे पॉलीथिन में लपेटी हुई नवजात बच्ची पड़ी मिली। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलाल पुलिस इसपर कुछ भी कहने से बच रही है।

खूनी पंजों का शिकार हो गई एक और नन्हीं परी, पॉलीथिन में लिपटी मिली नवजात

