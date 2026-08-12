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    कौशांबी में दर्दनाक हादसा : खेलते-खेलते तालाब में गिरा मासूम, पानी में डूबने से चली गई जान

    By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:11 PM (IST)

    कौशांबी के अंदावा गांव में एक चार वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खेलते समय हुए इस दर्दनाक हादसे से परिवार में मातम छा गया। ...और पढ़ें

    कौशांबी में कोखराज के अंदावा स्थित तालाब के पास जुटे ग्रामीण, इसी में डूबने से मासूम की मौत हुई। जागरण

    कौशांबी में कोखराज के अंदावा स्थित तालाब के पास जुटे ग्रामीण, इसी में डूबने से मासूम की मौत हुई। जागरण 

    HighLights

    1. कोखराज थाना क्षेत्र के अंदावा गांव की घटना

    2. पति मजदूरी करने व पत्नी किसी काम से गई थी

    संसू, जागरण, टेढ़ीमोड़ (कौशांबी)। कोखराज थाना क्षेत्र के अंदावा गांव में बुधवार को दर्दनाक हादसे में करीब चार वर्षीय मासूम की तालाब में डूब गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।

    श्वेता घर लौटी तो एक बच्चा गायब था

    अंदावा गांव निवासी सोनू गौतम मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। बुधवार सुबह वह मजदूरी करने के लिए गया था। दोपहर करीब तीन बजे उनकी पत्नी श्वेता देवी बच्चों को घर के बाहर खेलता छोड़ किसी काम से टेढ़ीमोड़ चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो एक बच्चे को घर में न देखकर उसकी खोजबीन शुरू की।

    आशंका पर तालाब में ढूंढा तो मिला शव 

    परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने आसपास तलाश की, लेकिन मासूम का पता नहीं चला। आशंका होने पर घर के समीप स्थित तालाब में ग्रामीणों ने खोज शुरू की। काफी प्रयास के बाद बच्चे का शव तालाब से बरामद हुआ। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    तालाब के चबूतरे के पास खेल रहा था मासूम

    बताया जा रहा है कि तालाब के किनारे बने चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है। मासूम वहीं खेल रहा था। खेलते-खेलते वह कब तालाब में चला गया, किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। 

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