तुम गलत काम बंद करो, वरना मैं फांसी लगा लूंगा... मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता! पत्नी के उकसाने पर अनिल ने की थी आत्महत्या
कौशांबी में पत्नी के उकसाने पर अनिल नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि अनिल की पत्नी लक्ष्मी का प्रेम संबंध था, जिसका अनिल विरोध करता था। विवाद के दौरान पत्नी ने कहा मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे आहत होकर अनिल ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी, उसके पिता और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। 'तुम मान जाओ, ऐसा गलत काम बंद करो, नहीं तो मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगा। इस पर पत्नी ने दो टूक कहा जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता'। यह पति-पत्नी के बीच बोले गए कुछ शब्द हैं। पत्नी के इस बेतुके जवाब से आहत होकर पति ने फंदे से लटककर जान दे दी।
पत्नी, उसके पिता व प्रेमी पर मुकदमा दर्ज
इस मामले में मरने वाले युवक की मां ने कौशांबी थाने में तहरीर दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवक की पत्नी व उसके पिता सहित प्रेमी के खिलाफ जान देने के लिए विवश करने की धारा में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पत्नी से विवाद के बाद फंदे से लटक दी थी जान
कौशांबी थाना क्षेत्र के बैगवां फतेहपुर निवासी अनिल कुमार ने 19 नवंबर को पत्नी लक्ष्मी देवी से हुए विवाद के बाद फंदे से लटककर जान दे दी थी। घटना के बाबत मृतक अनिल की मां शांति देवी पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार ने एसपी राजेश कुमार को दिए प्रार्थना पत्र दिया।
शादी के बाद अधिकांश समय मायके में रहती थी
प्रार्थना पत्र के हवाले से युवक की मां ने आरोप लगाया कि बेटे ने यूं ही जान नहीं दी। बहू ने अपने पिता व प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को जान देने के लिए विवश कर दिया था। बताया कि बेटे की शादी छह साल पहले करारी क्षेत्र के भैला मकदूमपुर निवासी मन्ना लाल की बेटी लक्ष्मी देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद ज्यादातर वक्त लक्ष्मी अपने मायके में रहती थी।
पत्नी के प्रेम संबंध को लेकर पति से होता था विवाद
मां ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी का भैला मकदूमपुर निवासी शैलेंद्र सरोज से प्रेम संबंध है। बेटा अनिल इसका विरोध किया करता था। इसे लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। इन दिनोंं बहू घर आइ थी। 19 नवंबर को पति-पत्नी के बीच प्रेमी शैलेंद्र को लेकर विवाद हुआ।
जांच-पड़ताल कर रही पुलिस
अनिल ने पत्नी को समझाने के लिए कहा कि 'तुम मान जाओ, ऐसा गलत काम बंद करो, नहीं तो मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगा। इस पर लक्ष्मी देवी ने जवाब दिया कि जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।” इसके बाद अनिल ने फंदे से लटककर जान दे दी। शांती की तहरीर पर बहू लक्ष्मी देवी, उसके पिता मन्नालाल व प्रेमी शैलेंद्र के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
क्या कहते हैं इंस्पेक्टर कौशांबी
इंस्पेक्टर कौशांबी केके यादव का कहना है कि युवक का शव फंदे से लटके होने की जानकारी मिली थी। स्वजन फंदे से उतार कर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में एसपी के आदेश पर मृतक की पत्नी सहित तीन के खिलाफ जान देने के लिए विवश करने की धारा में केस दर्जॅ किया गया है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
