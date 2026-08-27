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कौशांबी हत्याकांड : बदले की आग में तबाह हुए दो परिवार, मिलीं सलाखें; विवाहिता की मौत के बाद हुआ घटनाक्रम

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:12 PM (IST)

कौशांबी में अनुराधा की संदिग्ध मौत के बाद दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दहेज हत्या के ...और पढ़ें

महिला घाट स्थित यमुना नदी में मोनू की खोजबीन करते एसडीआरएफ के जवान, (इनसेट में सोनू की फाइल फोटो)- जागरण

महिला घाट स्थित यमुना नदी में मोनू की खोजबीन करते एसडीआरएफ के जवान, (इनसेट में सोनू की फाइल फोटो)- जागरण

HighLights

  1. अनुराधा की संदिग्ध मौत के बाद दहेज हत्या में पति व सास-ससुर जेल में

  2. अनुराधा के जेठ की हत्या में उसके पिता और चचे भाई सलाखों के पीछे पहुंचे

जागरण संवाददाता, कौशांबी। विवाहिता अनुराधा की संदिग्ध मौत के बाद दो परिवारों के बीच शुरू हुआ विवाद खून-खराबे तक पहुंच गया। अनुराधा की मौत के मामले में जहां उसके पति, सास व ससुर को दहेज हत्या के आरोप में जेल भेजा गया, वहीं इसी मुकदमे में आरोपित रहे जेठ मोनू के अपहरण और हत्या के मामले में मृतका के पिता व चचेरे भाई को पुलिस ने सलाखों को पीछे पहुंचा दिया।

अनुराधा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी 

सरायअकिल क्षेत्र के कूरा गांव निवासी नेम कुमार ने अपनी बेटी अनुराधा की शादी करीब दो साल पहले पश्चिम शरीरा क्षेत्र में की थी। पति से अलगाव के बाद करीब डेढ़ साल पहले अनुराधा ने संदीपनघाट क्षेत्र के महगांव निवासी राजकुमार से प्रेम विवाह किया था। राजकुमार संयुक्त परिवार में रहता था। अनुराधा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिता नेम कुमार दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 12 अगस्त को पति, सास व ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपित वांछित चल रहे थे।

वांछित मोनू को कार सवारों ने अगवा किया था 

करीब नौ दिन पहले पूरामुफ्ती थाने के समीप से वांछित मोनू को कार सवारों द्वारा अगवा किए जाने का मामला सामने आया। 25 अगस्त को मोनू के बहनोई मुन्नालाल के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने पूरामुफ्ती थाने का घेराव कर हंगामा किया।

कड़ाई से पूछताछ में उगला हत्या का राज 

इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नेम कुमार व उसके भतीजे पुनीत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तब नेम कुमार ने बताया कि मोनू उसकी बेटी को सबसे अधिक प्रताड़ित करता था। इसी वजह से बेटी ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। पुलिस मोनू को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। इसे लेकर बदले की आग में जल रहे नेम कुमार ने भतीजे पुनीत व अन्य के साथ मिलकर मोनू को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। एसडीआरएफ की मदद से यमुना में मोनू की तलाश कराई जा रही है।

शादीशुदा अनुराधा ने प्रेम विवाह किया था 

डीएसपी चायल शिवांक सिंह का कहना है कि अनुराधा की पहली शादी पश्चिमशरीरा इलाके के युवक से हुई थी। इसके बाद उसने राजकुमार से प्रेम विवाह किया। शादी सिर्फ इकरारनामे पर हुई थी। वादी पक्ष से विवाह से संबंधित दस्तावेज व गवाह के अलावा दहेज के सामान की लिस्ट मांगी गई, लेकिन वह उपलब्ध नहीं करा सके थे। विवेचना प्रचलित है।

जेल में होता तो शायद बच जाती मोनू की जान

पूरामुफ्ती से अपहरण हुआ मोनू दहेज हत्या के मामले में वांछित था। हत्या की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। स्वजन का कहना था कि यदि मोनू भी जेल चला गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। मोनू आटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। मोनू की भयाहू की संदिग्ध दशा में हुई मौत के बाद ससुराल पक्ष के तीन लोग जेल गए। उसके बाद अब बेटी की हत्या का बदला लेने के चक्कर में पिता समेत तीन लोग गिरफ्तार हुए। अपहरण व हत्या की कहानी सुन महगांव से लेकर पूरामुफ्ती इलाके तक खलबली मची रही। यह भी कहा जा रहा है कि महिला को इस मामले में मोहरे के तरह इस्तेमाल किया गया। नेम कुमार उसका खाना-खर्च उठाता था, जिसके चलते उसने अपहरण में सहयोग किया।

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