कौशांबी हत्याकांड : बदले की आग में तबाह हुए दो परिवार, मिलीं सलाखें; विवाहिता की मौत के बाद हुआ घटनाक्रम

जागरण संवाददाता, कौशांबी। विवाहिता अनुराधा की संदिग्ध मौत के बाद दो परिवारों के बीच शुरू हुआ विवाद खून-खराबे तक पहुंच गया। अनुराधा की मौत के मामले में जहां उसके पति, सास व ससुर को दहेज हत्या के आरोप में जेल भेजा गया, वहीं इसी मुकदमे में आरोपित रहे जेठ मोनू के अपहरण और हत्या के मामले में मृतका के पिता व चचेरे भाई को पुलिस ने सलाखों को पीछे पहुंचा दिया।

अनुराधा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी सरायअकिल क्षेत्र के कूरा गांव निवासी नेम कुमार ने अपनी बेटी अनुराधा की शादी करीब दो साल पहले पश्चिम शरीरा क्षेत्र में की थी। पति से अलगाव के बाद करीब डेढ़ साल पहले अनुराधा ने संदीपनघाट क्षेत्र के महगांव निवासी राजकुमार से प्रेम विवाह किया था। राजकुमार संयुक्त परिवार में रहता था। अनुराधा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिता नेम कुमार दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 12 अगस्त को पति, सास व ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपित वांछित चल रहे थे।

वांछित मोनू को कार सवारों ने अगवा किया था करीब नौ दिन पहले पूरामुफ्ती थाने के समीप से वांछित मोनू को कार सवारों द्वारा अगवा किए जाने का मामला सामने आया। 25 अगस्त को मोनू के बहनोई मुन्नालाल के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने पूरामुफ्ती थाने का घेराव कर हंगामा किया।

कड़ाई से पूछताछ में उगला हत्या का राज इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नेम कुमार व उसके भतीजे पुनीत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तब नेम कुमार ने बताया कि मोनू उसकी बेटी को सबसे अधिक प्रताड़ित करता था। इसी वजह से बेटी ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। पुलिस मोनू को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। इसे लेकर बदले की आग में जल रहे नेम कुमार ने भतीजे पुनीत व अन्य के साथ मिलकर मोनू को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। एसडीआरएफ की मदद से यमुना में मोनू की तलाश कराई जा रही है।

शादीशुदा अनुराधा ने प्रेम विवाह किया था डीएसपी चायल शिवांक सिंह का कहना है कि अनुराधा की पहली शादी पश्चिमशरीरा इलाके के युवक से हुई थी। इसके बाद उसने राजकुमार से प्रेम विवाह किया। शादी सिर्फ इकरारनामे पर हुई थी। वादी पक्ष से विवाह से संबंधित दस्तावेज व गवाह के अलावा दहेज के सामान की लिस्ट मांगी गई, लेकिन वह उपलब्ध नहीं करा सके थे। विवेचना प्रचलित है।