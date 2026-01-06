Language
    मिशन शक्ति टीम की महिला आरक्षी से 'गंदी बात' करने पर सिपाही निलंबित, कौशांबी के एसपी ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:32 PM (IST)

    कौशांबी में मिशन शक्ति टीम की महिला आरक्षी के साथ सिपाही बृजेश कुमार द्वारा गंदी बात करने पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी ने आरोपी सिपाही के खि ...और पढ़ें

    कौशांबी के एक पुलिसकर्मी को मिशन शक्ति टीम की महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में निलंबित किया गया।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। मिशन शक्ति के तहत बहू-बेटियों को सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने वाली एक महिला सिपाही उत्पीड़न का शिकार हो गई। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही बृजेश कुमार ने फोन कर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए 'गंदी बात' की। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद आरोपित सिपाही बृजेश के खिलाफ पिपरी थाने में मुकदमा कायम कराया गया है। एसपी राजेश कुमार ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

    आरोपि सिपाही भी बलिया जिले का रहने वाला है 

    बलिया जिले की रहने वाली महिला आरक्षी इन दिनों जिले के एक थाने में मिशन शक्ति टीम में है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही बृजेश कुमार उसके बैच का है। वह भी बलिया जिले का रहने वाला है। आरोप है कि पिछले काफी दिनों से सिपाही बृजेश कुमार उसके मोबाइल पर फोन व मैसेज करके परेशान करता है। विरोध करने पर आरोपित बृजेश गाली-गलौज करता है।

    सिपाही पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत 

    करीब 14-15 दिन पहले भी आरोपित ने फोन व मैसेज किया। इस पर बृजेश से बात किया गया तो उसने दोबारा गलती नहीं होने की बात कही। इसके बाद 31 दिसंबर की रात 9:20 बजे आरोपित ने फिर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए मैसेज भेजा। वीडियो काल कर जबरन बात करने का दबाव बनाने लगा।

    ब्लैकमेल कर दी धमकी

    ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि पूरे कौशांबी में कही न कहीं तो मिलेगी, तब तुझे देखूंगा और वहीं छेड़छाड़ करूंगा। इससे परेशान पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। अफसरों के निर्देश पर पीड़िता ने आरोपित सिपाही बृजेश के खिलाफ पिपरी कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने सोमवार को आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

    घटना से भयभीत है महिला सिपाही

    पुलिस को दी गई तहरीर में महिला आरक्षी ने बताया कि वह शादीशुदा है। आरोपित की हरकत से उसके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। ड्यूूटी पर आने-जाने में भी डर लगता है। पीड़िता ने यह भी कहा कि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आरोपित सिपाही बृजेश कुमार होगा। विभाग में चर्चा रही कि 31 दिसंबर 2025 को महिला आरक्षी का पति उससे मिलने आया था। इसी बीच बृजेश कुमार ने उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज दिया। मैसेज देखकर पति ने नाराजगी जताई। इसके बाद पुलिस अफसरों से शिकायत की गई थी।

    सीओ चायल बोले- जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी

    सीओ चायल अभिषेक सिंह का कहना है कि महिला आरक्षी द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सिपाही उससे गाली-गलौज और आपत्तिजनक मैसेज उसके मोबाइल पर फोन करता है। इसकी जांच की गई तो उसे मोबाइल पर कुछ मैसेज पाए गए। जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सिपाही को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच भी कराई जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

