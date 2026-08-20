कौशांबी पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की पत्नी की संदिग्ध मौत, फंदे पर लटकता मिला शव; आत्महत्या की आशंका
कौशांबी में पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी की पत्नी का शव किराए के कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया है और जांच जारी है।
HighLights
कोर्रों रोड पर किराए के आवास में लटकती मिली लाश
एसपी ने कहा- प्रथम दृष्टया खुदकुशी का लग रहा मामला
जागरण संवाददाता, कौशांबी। पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी की पत्नी का शव गुरुवार शाम कमरे के भीतर फंदे पर लटकता मिला। दंपती मंझनपुर में कोर्रों रोड पर किराए का कमरा लेकर रहते थे। प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। हालांकि आत्मघाती कदम उठाने की वजह साफ नहीं है।
शिवानी मध्य यप्रदेश के भिंड निवासी थी
इटावा जनपद के चकर नगर थानांतर्गत नगला बेल निवासी रवि सिंह पुत्र शोभरथ सिंह वर्ष 2021 बैच के आरक्षी हैं। इन दिनों उसकी तैनाती कौशांबी पुलिस लाइन के गारद में है। रवि की शादी पांच माह पूर्व 24 वर्षीय शिवानी पुत्री जगदीश से हुई थी। शिवानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले के यदुनाथनगर की रहने वाली थी। रवि मंझनपुर में कोर्रों रोड पर किराए का कमरा लेकर तीसरी मंजिल पर पत्नी के साथ रहते थे।
ड्यूटी से लौटे तो पत्नी का लटकता मिला शव
गुरुवार शाम रवि सिंह दोपहर 12 से तीन बजे की शिफ्ट में गारद की ड्यूटी कर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जोर-जोर से आवाज देने पर भी भीतर से उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने मामले की जानकारी कोतवाल विनीत सिंह व यूपी-112 कंट्रोल रूम को दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गई तो वहां शिवानी का शव फंदे पर लटकता मिला। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलित किया
एसपी सत्यनारायण प्रजापत, एएसपी अमिता सिंह, डीएसपी मंझनपुर सौरभ सामंत फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। घटना की जानकारी आरक्षी के स्वजन के साथ मृतका के घरवालों को दी गई है।