कौशांबी पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की पत्नी की संदिग्ध मौत, फंदे पर लटकता मिला शव; आत्महत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, कौशांबी। पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी की पत्नी का शव गुरुवार शाम कमरे के भीतर फंदे पर लटकता मिला। दंपती मंझनपुर में कोर्रों रोड पर किराए का कमरा लेकर रहते थे। प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। हालांकि आत्मघाती कदम उठाने की वजह साफ नहीं है।

शिवानी मध्य यप्रदेश के भिंड निवासी थी इटावा जनपद के चकर नगर थानांतर्गत नगला बेल निवासी रवि सिंह पुत्र शोभरथ सिंह वर्ष 2021 बैच के आरक्षी हैं। इन दिनों उसकी तैनाती कौशांबी पुलिस लाइन के गारद में है। रवि की शादी पांच माह पूर्व 24 वर्षीय शिवानी पुत्री जगदीश से हुई थी। शिवानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले के यदुनाथनगर की रहने वाली थी। रवि मंझनपुर में कोर्रों रोड पर किराए का कमरा लेकर तीसरी मंजिल पर पत्नी के साथ रहते थे।

ड्यूटी से लौटे तो पत्नी का लटकता मिला शव गुरुवार शाम रवि सिंह दोपहर 12 से तीन बजे की शिफ्ट में गारद की ड्यूटी कर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जोर-जोर से आवाज देने पर भी भीतर से उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने मामले की जानकारी कोतवाल विनीत सिंह व यूपी-112 कंट्रोल रूम को दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गई तो वहां शिवानी का शव फंदे पर लटकता मिला। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।