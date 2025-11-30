कौशांबी में गोकशी के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की
कौशांबी के करारी में गोकशी की घटना के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा।
कौशांबी। करारी के तियरा गांव के समीप जंगल में शनिवार रात गाेकशी का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की मांग की।
तियरा गांव के समीप रविवार सुबह खेत की ओर गए लोगों ने गोवंश का कटा सिर पड़ा देखा। गोकशी की जानकारी होने पर वहां भीड़ जुट गई। सूचना पाकर विश्व हिंदू परिषद् के जिला मंत्री राजेंद्र पाल व बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख रूपेंद्र शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे।
उन्होंने कहा कि लगातार हो रही गोकशी की घटनाएं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रही हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा।
हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। इसके बाद सीओ शिवांक सिंह ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि घटना की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे। साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखने का भरोसा दिलाया।
सीओ के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत हुआ और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस दौरान विवेक कुमार जायसवाल, राम अभिलाष मौर्या, उमेश केसरवानी सहित दर्जनों कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।
