Kaushambi News प्रेम में दीवानी शबाना ने धर्म की दीवार तोड़ दी और हनुमान मंदिर में प्रेमी संग विवाह कर लिया। वैसे उसके स्वजन इसके विरोध में थे। उन्होंने करारी पुलिस से शिकायत की। घंटों पंचायत चली। इसके बाद भी युवती के मन की ही बात हुई। शादी के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। यह विवाह चर्चा में है।

प्रेम में शबाना बनी रजनी, थाने में घंटों चली पंचायत के बाद हनुमान मंदिर में रचाया ब्याह

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कौशांबी : प्रेम में दीवानी शबाना ने धर्म की दीवार तोड़ दी और हनुमान मंदिर में प्रेमी संग विवाह कर लिया। वैसे उसके स्वजन इसके विरोध में थे। उन्होंने करारी पुलिस से शिकायत की। घंटों पंचायत चली। इसके बाद भी युवती के मन की ही बात हुई। शादी के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। यह विवाह चर्चा में है। करारी क्षेत्र का बबलू चार साल से कोखराज क्षेत्र स्थित ईंट भट्ठा में मजदूरी करता है। महोबा जनपद निवासी शबाना के स्वजन भी उसी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। यहीं बबलू और शबाना एक दूसरे के नजदीक आ गए। शबाना के घर वालों ने जब उस पर बंदिशें लगानी शुरू की तो उसने बबलू के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया। युवती के स्वजन ने पुलिस से की शिकायत पखवारे भर पहले दोनों भाग निकले। युवक अपने घर पहुंच गया। युवती के परिवार वाले दोनों को खोजते हुए शनिवार को करारी पहुंचे। पुलिस से शिकायत की। पुलिस युवक के घर पहुंची। यहां घंटों पंचायत चली। शबाना बबलू संग रहने की जिद पर अड़ी रही और कहा कि वह बालिग है, घर नहीं लौटेगी। इसके बाद बबलू ने क्षेत्र के ही हनुमान मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। शबाना से रजनी बन गई। प्रभारी निरीक्षक गणेश सिंह का कहना है कि युवती बालिग है। वह प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। युवक के स्वजन ने भी इसका विरोध नहीं किया।

Edited By: Abhishek Pandey