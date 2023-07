UP News: कौशांबी में बड़ा हादसा, स्टेयरिंग फेल होने से स्कूली बस पलटी; एक दर्जन बच्चे घायल

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। बस के पलटते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। अभिभावकों को जानकारी होने पर मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया।

स्टेयरिंग फेल होने से स्कूली बस पलटी, एक दर्जन बच्चे घायल

