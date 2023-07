Kaushambi News: बाइक से दबा मिला युवक का शव, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रविवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक के शव के ऊपर उसकी बाइक पड़ी थी। घटना की जानकारी सोमवार की भोर में लोगों को तब हुई जब कुछ लोग मार्निंग वाक करने के लिए गए थे। बहरहाल परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव की कानूनी औपचारिकता पूरी की।

बाइक से दबा मिला युवक का शव, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कौशांबी: पिपरी क्षेत्र के चिल्ला मुंजप्ता गांव में रविवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक के शव के ऊपर उसकी बाइक पड़ी थी। घटना की जानकारी सोमवार की भोर में लोगों को तब हुई, जब कुछ लोग मार्निंग वाक करने के लिए गए थे। बहरहाल, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव की कानूनी औपचारिकता पूरी की। सोमवार की भोर में लगभग चार बजे चिल्ला मुंजप्ता गांव के कुछ लोग मार्निंग वाक करने के लिए गए, तो क्षेत्र के गंजा मार्ग पर बाइक से एक युवक का शव दबा हुआ मिला। मृतक की पहचान गांव के ही 40 वर्षीय महेंद्र सिंगरौर पुत्र कल्लू सिंगरौर के रूप में हुई है। स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप परिजनों ने बताया कि वह घर से कुछ काम से जाने की बात कहकर निकला था। नहीं लौटने पर खोजबीन की गई थी, लेकिन पता नहीं लगा था। मृतक के शरीर पर जाहिरा तौर पर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। वहीं, स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि उसकी हत्या कहीं और करके शव और उसकी बाइक लाकर यहां फेंक दी गई। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल परिजनों ने किसी के खिलाफ थाने में तहरीर नहीं दी है।

Edited By: Abhishek Pandey