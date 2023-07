पति ने चार जुलाई को फोन कर आफरीन को तीन बार तलाक कहकर फोन काट दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को इलियास समेत सास शाजदा बानो और ससुर केयाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि मामले की विवेचना चौकी इंचार्ज सिंधिया राम नारायण सोनकर को सौंपी गई है। विवेचना के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

कौशांबी, जागरण संवाददाता। कोखराज के रामपुर सुहेला गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने फोन कर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इससे आहत विवाहिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। एक साल पहले हुई थी शादी असदुल्लापुर रोही निवासी एहसान की बेटी आफरीन बानो ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2022 में रामपुर सुहेला निवासी मोहम्मद इलियास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कई बार मायके वालों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सऊदी में बैठे पत‍ि ने फोन पर द‍िया तीन तलाक छह माह पहले पति कमाई करने के लिए सऊदी अरब जाने लगा। इस पर मायके से दो लाख रुपये लाने की मांग करने लगा। किसी तरह पिता ने दो लाख रुपये का इंतजाम करके उसे दिया। इसके बाद पति सऊदी अरब चला गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से एक लाख रुपये की मांग की तो ससुर ने दोबारा उसे रुपये भेजा। कुछ दिन पहले उसने पत्नी से रुपये मांगे। इस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। इससे झल्लाए पति ने चार जुलाई को फोन कर आफरीन को भला-बुरा कहा और तीन बार तलाक कहकर फोन काट दिया। पुल‍िस ने दर्ज कि‍या केस मायके पहुंची आफरीन ने आपबीती सुनाई। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को इलियास समेत सास शाजदा बानो और ससुर केयाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि मामले की विवेचना चौकी इंचार्ज सिंधिया राम नारायण सोनकर को सौंपी गई है। विवेचना के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

