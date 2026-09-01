कौशांबी फैक्ट्री ब्लास्ट: जेल से छूटने के बाद नौशाद ने बेटे को किया आगे, फिर शुरू किया बारूद का कारोबार

जागरण संवाददाता, कौशांबी। कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का आरोपी नौशाद सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि नौशाद लंबे समय से बारूद के अवैध कारोबार में लिप्त था।

करीब दो वर्ष पहले जेल जाने के बाद उसने अपने बेटे आदिल को आगे कर चिल्ला शहबाजी में पावर हाउस के समीप फिर से अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन शुरू कराया था। पुलिस अब उसके कुनबे और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।