मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर समेत दो बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद बरामद
कौशांबी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। करारी पुलिस ने मंगलवार की रात स्वाट टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी एक गैंग्स्टर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश को जवाबी कार्रवाई के दौरान पैर में गोली लगी है।
इस दौरान की गई घेराबंदी में बदमाश का एक अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लिखापढ़ी करने के बाद बुधवार को दोनों का चालान किया जाएगा।
एसपी राजेश कुमार ने बताया कि प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र के मंदर गांव निवासी कुलदीप पुत्र किशन लाल व मिथुन पुत्र वीरेंद्र शातिर अपराधी हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन्होंने अपना एक गिरोह बना रखा है। इनके गैंग में कई अन्य बदमाश भी शामिल हैं।
बदमाश कुलदीप और मिथुन समेत अन्य के खिलाफ 24 नवंबर को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, एसपी द्वारा बदमाश कुलदीप के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी।
टीमें सरगर्मी से बदमाशों की तलाश कर रही थीं। इसी बीच मंगलवार की रात मुखबिर की सूचना पर अड़हरा गांव के समीप करारी पुलिस व स्वाट टीम ने घेराबंदी की। सीओ शिवांक सिंह के मुताबिक घेराबंदी करने पर बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर गोली चलाई।
पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश कुलदीप के पैर में गोली लगी। जबकि उसका साथी मिथुन अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला, लेकिन उसे भी घेरकर धर दबोचा गया। घायल बदमाश को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया कि बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है।
