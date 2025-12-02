कौशांबी में 341 उपभोक्ताओं ने कराया बिजली बिल राहत योजना में रजिस्ट्रेशन, जमा हुए 88.77 लाख रुपये
कौशांबी में बिजली बिल राहत योजना के तहत 341 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और 88.77 लाख रुपये जमा किए। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत दूसरे दिन मंगलवार को उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जिला मुख्यालय स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय समेत जिले के अलग-अलग कार्यालयों में कुल 341 घरेलू उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया, जिससे विभाग को 88 लाख 77 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। विभाग इसका श्रेय उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती जागरूकता और बकाया बिलों से राहत देने वाली इस योजना की लोकप्रियता को दे रहा है।
घरेलू के साथ ही कामर्शियल उपभोक्ता भी योजना से जुड़ रहे हैं। दूसरे दिन नौ कामर्शियल उपभोक्ताओं ने आवेदन किया, जिनसे एक लाख 44 हजार रुपये की जमा राशि प्राप्त हुई। वहीं, कुल 341 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया, जिससे विभाग को करीब 88.77 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई।
अधिकारियों के अनुसार कामर्शियल श्रेणी में अभी भी कई बड़े उपभोक्ता बकाया बिलों के कारण चिन्हित हैं और उनसे भी योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ओटीएस योजना उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिल में छूट, अधिभार माफी और किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठाने आ रहे हैं।
अधीक्षण अभियंता श्याम नारायण ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए सभी उपकेंद्रों पर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह समय से पहले योजना का लाभ उठाएं, ताकि बकाया से संबंधित कार्रवाई से बचा जा सके।
