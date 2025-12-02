Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में विवाद के बाद आटो वाहन लेकर भागने लगा चालक, कुचलने से अधिवक्ता के मुंशी की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    कौशांबी के तिल्हापुर मोड़ पर कुर्सी के विवाद में आटो चालक द्वारा अधिवक्ता के मुंशी मनीराम वर्मा को कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के पिपरी इलाके में तिल्हापुर मोड़ बाजार में आटो वाहन के कुचलने से अधिवक्ता के मुंशी की मौत के बाद जुटी भीड़। जागरण 

    संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। पिपरी क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ बाजार में मंगलवार दोपहर मामूली विवाद होने पर आटो वाहन चालक वाहन लेकर भागने लगा। एक अधिवक्ता के मुंशी उसे रोकने के लिए आटो वाहन पर लटक गए और झटका लगने से नीचे गिरने पर पहिए के नीचे आ गए। इससे कुचलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिल्हापुर मोड़ निवासी थे मनीराम वर्मा

    ग्राम पंचायत पेरई (तिल्हापुर मोड़) बाजार निवासी 62 वर्षीय मनीराम वर्मा पुत्र रामसहोदर वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ मुंशी का काम करते थे। मंगलवार को वह प्रयागराज से चार कुर्सियां खरीदने के बाद आटो पर लदवा दिए और खुद अपनी मोपेड से पत्नी अनीता को बैठाकर तिल्हापुर मोड़ पहुंचे।

    maniram file photo

    वाहन से उतारते समय कुर्सी का पावा टूटने पर विवाद 

    आटो से कुर्सी उतारने के दौरान एक कुर्सी का पाया टूट गया। नुकसान की भरपाई को लेकर मनीराम चालक से विवाद करने लगे। बात बढ़ने पर चालक हाथ छुड़ाकर आटो स्टार्ट कर भागने लगा। इस पर मनीराम आटो को पकड़ लटक गए, लेकिन झटका लगने के कारण वह नीचे आ गए और आटो का पहिया चढ़ने से मौके पर ही उनकी कुचल जाने से मौत हो गई।

    वाहन चालक पुलिस हिरासत में 

    अपने सामने पति की मौत देखकर पत्नी रो-रोकर बेसुध हो गईं। वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद अन्य स्वजन रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भाग रहे आटो चालक को कस्बा चायल में पकड़ कर हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाहन समेत आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।