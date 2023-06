Gufran Encounter: कांट्रैक्ट किलर था गुफरान, अतीक की गैंग आइएस-227 का सदस्य होने का संदेह; STF कर रही जांच

Gufran Encounter कौशांबी में एसटीएफ की मुठभेड़ में मार गिराया गया बदमाश गुफरान रंगदारी लूट हत्या व हत्या के प्रयास का आरोपित था। वह महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी गुफरान कांट्रैक्ट किलर था। उसका माफिया अतीक अहमद से संबंध होने का भी संदेह जताया जा रहा है। दो दिन पहले ही उस पर एक लाख रुपये का इनाम बढ़ाया गया था।

कांट्रैक्ट किलर था गुफरान, अतीक की गैंग आइएस-227 का सदस्य होने का संदेह; STF कर रही जांच

जागरण संवाददाता, कौशांबी : एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया अपराधी गुफरान कांट्रैक्ट किलर था। उसका माफिया अतीक अहमद से संबंध होने का भी संदेह जताया जा रहा है। दो दिन पहले ही उस पर एक लाख रुपये का इनाम बढ़ाया गया था। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक डीके शाही ने बताया कि गुफरान प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी था। फिरौती लेकर वह वारदात अंजाम देता था। कई टीमें इसकी तलाश कर रही थी। गुफरान सात मामले में वांटेड था। उसके आइएस-227 अतीक गैंग से भी संबंध होने का अंदेशा है। एसटीएफ इसकी भी जांच कर रही है। अपराध संग बढ़ता गया इनाम पुलिस भले ही गुफरान को गिरफ्तार नहीं कर सकी लेकिन शिकंजा कसती रही। कोर्ट के आदेश पर उसके घर कुर्की का नोटिस हाल ही में चस्पा कराया था। साथ ही 25 हजार का इनाम घोषित हुआ। फिर इनामी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। फिर एडीजी प्रयागराज जोन भानु भाष्कर ने एक लाख कर दिया। उधर, 25 हजार रुपये सुलतानपुर पुलिस ने घोषित किया था। कुल उस पर सवा लाख का पुरस्कार घोषित था। दर्जनभर से अधिक मुकदमे गुफरान के खिलाफ लूट, हत्या व हत्या के प्रयास जैसे दर्जन भर से अधिक मुकदमे सुल्तानपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़ के अलावा अन्य जनपदों में दर्ज हैं। वर्ष 2022 में गुफरान ने सुल्तानपुर में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप में लूट की वारदात अंजाम दिया था। गुफरान पर पहला केस फतनपुर में दर्ज हुआ था। अब तक कुल 13 केस प्रतापगढ़ व एक सुलतानपुर में दर्ज थे। तलाश की जा रही थी। एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में उसके मारे जाने की जानकारी मिली है। - सतपाल अंतिल, एसपी

