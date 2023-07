Kaushambi News: गंगा-यमुना में बाढ़ और किसान पानी के लिए परेशान, सूख गई हैं नहरें

Kaushambi News उत्तर प्रदेश में भले ही नदियां का जलस्तर बढ़ता जा रहा हो लेकिन कौशांबी में पानी की कमी के चलते किसान परेशान हैं। नहर में भले ही पानी नहीं है लेकिन अपनी हालत देखकर किसान की आंखें जरूर नम हो गई हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग से पानी छोड़े जाने की मांग भी की है लेकिन अब तक नहरों में पानी नहीं पहुंचा।

गंगा-यमुना में बाढ़ और किसान पानी के लिए परेशान, सूख गई हैं नहरें

Your browser does not support the audio element.

कौशांबी, जागरण संवाददाता। कौशांबी में किसानों के चेहरे पानी के बिना उतर गए हैं। जिले की ज्यादातर नहरें सूखी हैं, लेकिन गंगा और यमुना बढ़ने लगी हैं। यह पानी किसानों के किसी काम का नहीं है। जबकि, कौशांबी की नहरों के लिए जो पंप कैनाल हैं। इन्हीं नदियों के किनारे स्थित हैं। इसके बाद भी किसानों को आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखना पड़ रहा है कि कब वर्षा हो और वह अपने धान की रोपाई कर सकें। नहर में भले ही पानी नहीं है, लेकिन अपनी हालत देखकर किसान की आंखें जरूर नम हो गई हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग से पानी छोड़े जाने की मांग भी की है, लेकिन अब तक नहरों में पानी नहीं पहुंचा। जो पानी दिख रहा है, वह आसपास के गांव में हुई वर्षा का है। जो किसी तरह बहकर नहर में पहुंच गया है। नहरों में खर-पतवार इतना है कि पानी का टेल तक पहुंचना कठिन है। 75 प्रतिशत किसान नहरों पर आश्रित धान खरीफ की प्रमुख फसल है। कौशांबी के करीब 80 प्रतिशत किसान धान की फसल तैयार करते हैं। जिले में सिंचाई के लिए मुख्य साधन नहर ही है। इसके बाद निजी नलकूप और सरकारी नलकूप से खेत की सिंचाई होती है। सरसवां ब्लाक क्षेत्र के 75 प्रतिशत किसान नहरों पर आश्रित रहते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र के किसान भी सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करते हैं। धान की बेहन तैयार, रोपाई के लिए पानी नहीं इन दिनों किसानों की धान की बेहन तैयार है। किसान को इसकी रोपाई करना है। जुलाई का आधा माह बीत चुका है। अब तक धान की रोपाई हो जानी चाहिए, लेकिन पानी न होने के कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। पानी नहीं होने की वजह से किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसान परेशान हैं कि कहीं फसल लगने से पहले ही खराब न हो जाए।

Edited By: Swati Singh