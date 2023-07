Kaushambi News: इलाज के अभाव में पांच साल की मासूम ने तोड़ा दम, डॉक्टरों ने दी थी किडनी ट्रांसप्लांट की राय

Kaushambi News कसेंदा गांव निवासी नाजिम वाहन चालक हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार वह मजदूरी पर चलाते हैं । उन्होंने बताया कि उनकी इकलौती संतान पांच वर्षीय बेटी आइजा थी। सप्ताह भर पहले आइजा की अचानक तबीयत खराब हुई। प्रयागराज में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

इलाज के अभाव में पांच साल की मासूम ने तोड़ा दम, डॉक्टरों ने दी थी किडनी ट्रांसप्लांट की राय

चायल, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में इलाज के अभाव में एक मासूम की जान चली गई। सीएचसी क्षेत्र के कसेंदा गांव में गुरुवार की रात एक मासूम की इलाज के अभाव में मौत हो गई। उसका इलाज प्रयागराज के नाजरेस अस्पताल में चल रहा था। घटना को लेकर स्वजनों में रोना पीटना मचा रहा स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है । कसेंदा गांव निवासी नाजिम वाहन चालक हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार वह मजदूरी पर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इकलौती संतान पांच वर्षीय बेटी आइजा थी। सप्ताह भर पहले आइजा की अचानक तबीयत खराब हुई। तो नजदीकी क्लीनिक से उसका उपचार कराया गया। इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ ,बल्कि स्थिति और गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की कही बात आनन-फानन में स्वजनों ने मासूम को प्रयागराज के नाजरेस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टरों ने दोनों किडनी खराब होने की बात कहते हुए इलाज शुरू किया। उन्होंने बताया कि काफी प्रयासों के बाद भी उनका गोल्डन कार्ड भी नहीं बन सका था। चिकित्सक किडनी ट्रांसप्लांट की राय दे रहे थे। लेकिन पैसे के अभाव में वह असमर्थ होकर यहीं ऐसे ही इलाज करवा रहे थे। इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम इलाज के दौरान ही गुरुवार की रात करीब दस बजे मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर स्वजनों में रोना पिटना मच गया। घर की इकलौती संतान होने के चलते सभी आइजा को बहुत प्यार करते थे। अस्पताल से शव लेकर लौटे स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है ।

