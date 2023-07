महिला ने तांत्रिक की चौखट पर निगला जहर; आरोपी राजू पर मृतका की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का है आरोप

पिपरी क्षेत्र के एक गांव में दो जुलाई को तांत्रिक के घर की चौखट पर महिला ने जहर निगल लिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला ने तांत्रिक द्वारा भगाकर ले गई बेटी के नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाया। मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। पुलिस ने सभी की तलाश शुरू कर दी है।

महिला ने तांत्रिक की चौखट पर निगला जहर

जागरण संवाददाता, कौशांबी: पिपरी क्षेत्र के एक गांव में दो जुलाई को तांत्रिक के घर की चौखट पर महिला ने जहर निगल लिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला ने तांत्रिक द्वारा भगाकर ले गई बेटी के नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाया। मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी तांत्रिक समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। पुलिस ने सभी की तलाश शुरू कर दी है। तांत्रिक ने उपचार के बहाने महिला से किया दुष्कर्म फिर भगा ले गया बेटी पूरामुफ्ती क्षेत्र में रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला करीब दो साल पहले उपचार संबंधित कारणों के चलते पिपरी क्षेत्र के निजामपुर पुरैनी निवासी तांत्रिक राजू पंडा से मिली। आरोपी तांत्रिक वर्तमान समय में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। झाड़-फूंक करते-कराते तांत्रिक राजू पंडा ने महिला को बंधक बनाकर दुराचार किया था। तांत्रिक ने इसका वीडियो भी बना लिया था। वह महिला के घर भी जाने लगा। इसी बीच उसने महिला की सबसे बड़ी बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया और महीने भर पहले उसे भगा ले गया। बेटी को वापस ना लाने पर महिला ने निगला जहर महिला फोन पर तांत्रिक से संपर्क में थी। वह लगातार बेटी को लेकर घर लौटने के लिए कहती रही। बीते रविवार को तांत्रिक ने घर आने के लिए कहा था। इस पर महिला सुबह ही उसके घर पहुंच गई। दोपहर तक तांत्रिक नहीं आया तो क्षुब्ध होकर महिला ने जहर निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर पति उसे लेकर एसआरएन अस्पताल प्रयागराज जा रहा था। रास्ते में ही मौत हो गई। पति शव लेकर तांत्रिक के घर पहुंच गया। सीओ चायल योगेंद्र कृष्ण नारायण ने फोर्स के साथ पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने कानूनी औपचारिकता पूरी की। मृतका के भाई की तहरीर पर तांत्रिक समेत पांच पर केस पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण की एफआइआर दर्ज की थी, लेकिन न तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न ही किशोरी बरामद की गई। मृतका के भाई की तहरीर पर तांत्रिक राजू पंडा, उसके भाई विजय सिंह, अमर सिंह, सुरेंद्र सिंह और तांत्रिक की पत्नी गुड़िया देवी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर किया गया है। एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी को भी लगा दिया है।

