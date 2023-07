Kaushambi News: 112 डायल कर फंदे से लटक गई किशोरी, मौत; परिजनों की डांट से थी गुस्सा

Kaushambi News परिवार वालों की डांटसे गुस्सा होकर एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। युवती ने पहले 112 पर कॉल की और फिर फंदे से लटक गई। छत में लगे लोहे के चुल्ले में रस्सी का फंदा डालकर किशोरी ने आत्महत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है।

112 डायल कर फंदे से लटक गई किशोरी, मौत; परिजनों की डांट से थी गुस्सा

कौशांबी, जागरण संवाददाता। पंइसा के रामसहाय पुर गांव में एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपने स्वजनों की डांट से गुस्सा होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली। युवती ने पहले 112 पर कॉल की और फिर फंदे से लटक गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया। रामसहाय गांव के विजय पांडे की 17 वर्ष की बेटी राधादेवी सिराथू कस्बे में एक संस्थान में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। शुक्रवार की सुबह घरवालों की डांट से क्षुब्ध होकर डायल पुलिस 112 को फोन लगाकर खुद को कमरे में बंद करके छत में लगे लोहे के चुल्ले में रस्सी का फंदा डालकर लटक गई। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित थोड़ी देर मे पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी सिराथू ले गई। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस किशोरी के घरवालों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।

