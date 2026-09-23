कासगंज में युवती की हत्या: घर से 1 KM दूर मिली नग्न लाश, लाखों का कैश और गहने लेकर हुई थी गायब

जागरण संवाददाता, कासगंज। 23 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वह अपने घर से बड़ी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर तीन लाख रुपये और गहने लेकर मंगलवार रात को घर से निकली थी। गहने और नकदी गायब हैं। उसका शव उसके घर से एक किमी दूर एक खेत में लगी सबमर्सिबल के कमरे की छत पर मिला है।

सबमर्सिबल के मालिक सुबह सात बजे चिड़ियों को दाना डालने छत पर गए तब खून से लथपथ युवती का शव देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।

शहर के मुहल्ला निवासी की 23 वर्षीय बेटी मंगलवार रात अपनी बड़ी बहन के साथ एक ही कमरे में सो रहीं थीं। स्वजन ने बताया कि युवती रात में अपनी बड़ी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से करीब तीन लाख रुपये और गहने लेकर चुपचाप निकल गई।