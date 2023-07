महिला के सिर पर चोट का गंभीर निशान था और चेहरा खून से लथपथ था। बुधवार को सुबह शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। महिला की शिनाख्त करने का प्रयास क‍िया जा रहा है। फारेंसिक टीम ने घटना स्थल पर साक्ष्य संकलित किए। एसपी सौरभ दीक्षि‍त ने कहा क‍ि मामले की जांच की जा रही है।

कासगंज, जागरण संवाददाता। यूपी के कासगंज में मह‍िला की हत्‍या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ढोलना क्षेत्र में ईशेपुर हैंडपम्‍प के पास महिला का शव बरामद क‍िया गया है। महिला के सिर पर चोट का गंभीर निशान था और चेहरा खून से लथपथ था। बुधवार को सुबह शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। महिला की शिनाख्त करने का प्रयास क‍िया जा रहा है। फारेंसिक टीम ने घटना स्थल पर साक्ष्य संकलित किए। थाने से तीन सौ मीटर दूर म‍िला मह‍िला का शव ढोलना थाने से मात्र तीन सौ मीटर दूर ईसेपुर हैंडपम्‍प में बुधवार को सुबह महिला का शव देखकर भीड़ जुट गई। महिला के सिर पर चोट का निशान था और उससे निकला खून चेहरे पर जम चुका था। लोग उसे पहचानने के प्रयास करते रहे, लेक‍िन आसपास के क्षेत्र की न होने के कारण कोई पहचान नहीं सका। सूचना मिलने पर ढोलना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद सीओ सिटी अजीत चौहान, फिर एएसपी जितेंद्र दुबे और इसके बाद एसपी सौरभ दीक्षित भी मौके पर पहुंच गए। नहीं हो सकी मह‍िला की शि‍नाख्‍त अधिकारी भी महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास करते रहे, लेक‍िन सफलता नहीं मिली। बाद में फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटना स्थल पर साक्ष्यों का संकलन कराया गया। डॉग स्क्वॉयड भी बुलाया गया, वह भी कुछ दूर तक दौड़ा फिर ठहर गया। अंत में महिला के शव को वहां से उठवाकर शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर रखवा दिया गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि महिला आसपास के किसी कस्बे या जिले की है। उसकी हत्या कहीं और या यहीं मंगलवार की रात में की गई है और शव को बंबा में फेंका गया है। पुल‍िस कर रही मामले की जांच एसपी सौरभ दीक्षि‍त ने बताया क‍ि बंबा में महिला का शव मिला है। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। फोटो सोशल मीडि‍या पर प्रसारित कराया गया है। शिनाख्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की हत्या हुई है या फिर अन्य कोई वजह है।

