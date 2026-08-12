CM डैशबोर्ड पर कासगंज की 71वीं रैंक, सीडीओ ने जताई नाराजगी...बोले काम में दिखनी चाहिए प्रगति

संवाद सूत्र, कासगंज। मुख्य विकास अधिकारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड, विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की। विभागवार योजनाओं और कार्यक्रमों की जानी। 56 कार्यक्रमों को ए, एक को बी, छह को सी और चार कार्यक्रमों को डी श्रेणी मिली। इस आधार पर जिला को प्रदेश में 71वीं रैंक प्राप्त हुई।

सीडीओ ने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने और लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे कराने के निर्देश दिए। सीडीओ वीरेंद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को नई सड़कों और सेतुओं के निर्माण में भौतिक के साथ वित्तीय प्रगति बढ़ाने को निर्देशित किया। सीएमओ को 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं की प्रगति निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए।

डीपीआरओ, डीपीओ सहित अन्य अधिकारियों को भी विभागीय योजनाओं में तेजी लाने को कहा गया। विकास कार्यों की नियमित समीक्षा और स्थलीय अनुश्रवण कर प्रगति पोर्टल पर समय से दर्ज कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में न्यायालय परिसर में राजकीय निर्माण निगम द्वारा 10.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे 98 अधिवक्ता कक्षों के निर्माण में देरी पर लक्षित तिथि बढ़ाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 24.68 करोड़ रुपये की राजकीय आश्रम पद्धति परियोजना की भी समीक्षा हुई।

मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय में 11.92 करोड़ के सापेक्ष 3.85 करोड़, सरसेठ ग्रामीण स्टेडियम में 4.62 करोड़ के सापेक्ष 2.96 करोड़ और 62 नलकूपों में 2.34 करोड़ के सापेक्ष 1.17 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1750 असफल नलकूपों में 392.84 करोड़ के सापेक्ष 94.17 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

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