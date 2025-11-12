Language
    Kasganj News: मोबाइल पर बात करते-करते की आत्महत्या, ईयरफोन लगाए हुई थी किशाेरी

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    कासगंज के सोरों में एक 16 वर्षीय किशोरी ने मोबाइल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली। वह ईयरफोन लगाए हुए थी। दादी की सूचना पर दरवाजा तोड़ा गया तो शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। किशोरी कक्षा आठवीं की छात्रा थी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों के गांव बरकुला में किशोरी ने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए आत्महत्या कर ली। किशोरी इयरफोन लगाए हुए थी। लोगों ने दरवाजा तोड़ कर शव को उतारा। पुलिस जांच कर रही है कि किशोरी किस से वार्ता कर रही थी।

    किशोरी ईयरफोन लगाकर कर रही थी किसी से वार्ता


    सोरों के बरकुला निवासी इशहाक की 16 वर्षीय बेटी फरजाना अपनी दादी फैजुल के साथ गांव में रहती थी। उनके दो बेटे कासिम और हासिम दिल्ली में काम करते है। वहीं वह खुद एटा में मजदूरी करते थे। मंगलवार दोपहर तीन बजे दादी और फरजाना घर में अकेले थे। घर में एक कमरा बना और बरामदा है।

     

    सोरों के गांव बरकुला में मंगलवार दोपहर का मामला

     

    फरजाना कमरे में ईयर फोन लगाकर किसी से मोबाइल पर वार्ता कर रही थी। दादी बाहर बरामदे में बैंठीं थी। उनको दवा की जरूरत थी तो वह कमरे में जाने लगीं। कमरा अंदर से बंद था। दादी ने कई बार आवाज दी पर जब कोई आवाज नहीं आई तो आसपास के लोगों को बुला लिया। लोगाें ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख कर दंग रह गए। फरजाना का शव फांसी के फंदे पर लटका था। उसके ईयरफोन लगा था।

    मृतका के ताऊ सिद्दिकी कादरी ने सोरों पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतका के पिता भी एटा से लौट आए। मृतका के भाई कासिम ने बताया कि फरजाना बरकुला में ही सरकारी स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा थी।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोरों ने बताया कि किशोरी की मृत्यु का कारण जानने को शव का पोस्टमार्टम् कराया है। मामले की जांच की जा रही है।