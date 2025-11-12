Kasganj News: मोबाइल पर बात करते-करते की आत्महत्या, ईयरफोन लगाए हुई थी किशाेरी

जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों के गांव बरकुला में किशोरी ने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए आत्महत्या कर ली। किशोरी इयरफोन लगाए हुए थी। लोगों ने दरवाजा तोड़ कर शव को उतारा। पुलिस जांच कर रही है कि किशोरी किस से वार्ता कर रही थी।

किशोरी ईयरफोन लगाकर कर रही थी किसी से वार्ता

सोरों के बरकुला निवासी इशहाक की 16 वर्षीय बेटी फरजाना अपनी दादी फैजुल के साथ गांव में रहती थी। उनके दो बेटे कासिम और हासिम दिल्ली में काम करते है। वहीं वह खुद एटा में मजदूरी करते थे। मंगलवार दोपहर तीन बजे दादी और फरजाना घर में अकेले थे। घर में एक कमरा बना और बरामदा है।

सोरों के गांव बरकुला में मंगलवार दोपहर का मामला



फरजाना कमरे में ईयर फोन लगाकर किसी से मोबाइल पर वार्ता कर रही थी। दादी बाहर बरामदे में बैंठीं थी। उनको दवा की जरूरत थी तो वह कमरे में जाने लगीं। कमरा अंदर से बंद था। दादी ने कई बार आवाज दी पर जब कोई आवाज नहीं आई तो आसपास के लोगों को बुला लिया। लोगाें ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख कर दंग रह गए। फरजाना का शव फांसी के फंदे पर लटका था। उसके ईयरफोन लगा था।

मृतका के ताऊ सिद्दिकी कादरी ने सोरों पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतका के पिता भी एटा से लौट आए। मृतका के भाई कासिम ने बताया कि फरजाना बरकुला में ही सरकारी स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा थी।