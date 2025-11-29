Language
    उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला मार्गशीर्ष: अस्थाई कोतवाली के साथ प्रभारी नियुक्त, स्नान पर रूट डायवर्जन; एसपी ने देखी सुरक्षा

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    कासगंज के सोरों में मार्गशीर्ष मेला शुरू हो गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तैनात रहेगी। विशेष स्नान के दौरान रूट डायवर्जन किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    मेला की सुरक्षा देखने पहुंचीं एसपी कासगंज।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थ नगरी में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला मार्गशीर्ष शुरू हो गया है। मेले के दौरान पुलिस की सतर्कता बनी रहे, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो और मेले में पहुंचने वाला प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित रहे। इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से लेकर अधिकारी की होगी। इसके लिए शुक्रवार काे एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ ब्रीफिंग की है। उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। एएसपी ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने पर जाेर दिया है।

    एएसपी ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने को आवश्यक बताया

    शुक्रवार की दोपहर मेला ग्राउंड में तैयार की गई मेला कोतवाली में एसपी अंकिता शर्मा ने मेला के ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें कर्तव्यों का बोध कराया है। एसपी ने कहा कि मेले में दूर दराज क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के साथ विभिन्न प्रदेशों के तीर्थ यात्री भी पहुंचेंगे। चार विशेष स्नान होंगे। श्रद्धालु भक्तों के साथ साधु संतों की भीड़ जुटेगी। इसके लिए प्रत्येक पुलिस कर्मी को अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहना है। व्यवस्थाएं जुटानी हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, मेला शांत पूर्ण ढंग से भव्य और दिव्य हो। इसका प्रयास किया जाए।

    कोतवाली बनाकर प्रभारी भी किए नियुक्त

    एसपी ने कहा कि मेला कोतवाली बना दी गई है। प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं। एएसपी ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले में यातायात व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त रहनी चाहिए। यातायात पुलिस के साथ प्रत्येक पुलिस कर्मी इस बात का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि यदि यातायात व्यवस्थ दुरुस्त रहीं तो निश्चित ही मेले में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। एसडीएम सदर संजीव कुमार, सीओ सदर आंचल चौहान ने भी मेले के संबंध में जानकारी दी। प्रशासनिक स्तर से मेले को भव्य और दिव्य बनाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया।

     

    अधिकारियों ने किया मेले का निरीक्षण

    भगवान वराह की मोक्ष स्थली और महाकवि संत तुलसीदास की जन्मस्थली तीर्थ नगरी सोरों में परंपरागत लगने वाला मेला मार्गशीर्ष शनिवारसे शुरू होगा। एसपी अंकिता शर्मा और एएसपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने मेले का निरीक्षण किया है। कहा-कहा मेले में पुलिस को तैनात करना है। मेला ग्राउंड के साथ आवागमन के मार्गाें पर भी पुलिस की तैनाती के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। पार्किंग आदि की व्यवस्था के संबंध में भी स्नान चिन्हित किए गए हैं। दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थों के साथ मेला ग्राउंड का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सोरों जगदीश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

     

    स्नान के दौरान ये रहेगा डायवर्जन

    मेला मार्गशीर्ष के दौरान एक दिसंबर से चार तक विशेष स्नान आयोजित किए जाएंगे। जिनमें मंदिरों और मठों के महामंडलेश्वरों की राजसी सवारियां भी निकलेगी। ऐसे में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके चलते रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है।

    • एटा से बरेली की ओर जाने वाले वाले सभी वाहन एटा मार्ग स्थित सौरभ ढावा से मंडल तिराहा कासगंज से सहावर गंजडुंडवारा होते हुए कादरगंज पुल से बदायूं की सीमा में प्रवेश करेंगे।
    • हाथरस व अलीगढ़ से बरेली की ओर जाने वाले सभी वाहन हजारा नहर पुल से मामो बाईपास गोरहा नहर से डायवर्ट होकर सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज पुल से बदायूं में प्रवेश करेंगे।
    • बदायूं की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन दो पहिया मार्ग नगरिया मोड से सहावर अमांपुर होते हुए एटा जाएंगे।

     

    इन स्थानों पर होगी मेले की पार्किंग


    गंगा स्नान पर्व काे लेकर चार दिन विशेष निर्धारित हैं। जिनमें भीड़ का दबाव अधिक रहेगा। दूर दराज से श्रद्धालु भक्त और साधु संत पहुंचेगे। वाहन भी बड़ी संख्या में होंगे। इसके लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। पार्किंग एक पालीटेक्निक कालेज, पार्किंग दो पेट्राेल पंप के बराबर खाली मैदान, पार्किंग तीन होडलपुर बिजली घर के सामने खाली मैदान, पार्किंग चार कछला की तरह से आने वाले आर्मी ग्राउंड, पार्किंग पांच सहावर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बाछरू मंदिर के पास खाली मैदान निर्धारित किया गया है।