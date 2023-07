Sawan Kanwar Yatra 2023: कांवड़ियों के लिए सोरों मार्ग वन-वे, तीसरे सोमवार के लिए गंगाजल भरने निकले कांवड़िये

Sawan Kanwar Yatra 2023 Kasganj मार्गों पर फिर से कांवड़ियों की टोलियां बिखेर रहीं धार्मिक छटा। सुरक्षा व्यवस्था में जुटा प्रशासन लहरा में बढ़ाई निगरानी। सोरों मार्ग वन-वे मार्ग पर मंगलवार को दिन भर जाम के हालात बने रहे। जाम में फसे लोग घंटो एक स्थान पर खड़े रहे। स्थिति में सुधार के प्रयास भी नहीं किए जा रहे। इससे आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कासगंज, जागरण टीम। सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये एक बार फिर मार्गों पर दिखाई दे रहे हैं। लहरा घाट पर फिर से उनकी रौनक दिखाई दे रही है। हर ओर फिर से हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। मार्गों पर फिर से कांवड़ियों की टोलियां धार्मिक छटा बिखेरनी लगी हैं। बम-बम भोले के जयकार के साथ उत्साह पूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जुटे प्रशासन ने भी लहरा घाट में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही मार्गों पर भी बैरियर लगाकर सोरों मार्ग को वन-वे कर दिया गया है। सावन के तीसरे सोमवार के लिए उत्साह में कांवड़िये सावन के तीसरे सोमवार को लेकर श्रद्धालु उत्साह दिखाने लगे हैं। मार्गों पर कांवड़ियों की टोलियां नजर आ रहीं हैं। कांवड़ियों के जत्थे मार्गों की रौनक बढ़ा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से तीर्थनगरी आए श्रद्धालु भी गंगाजल लेकर अपने क्षेत्रों को तेजी से लौट रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। भक्तों की टोली ने ऊं नमः शिवाय के जयघोष के साथ तीर्थनगरी के लहरा घाट से गंगा जल भरकर रंग बिरंगी कांवड़ सजाकर भगवा परिधान से सुसज्जित सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ कंधे पर रख कर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। शिव भक्त लहरा गंगा घाट से निकलते हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त लहरा गंगा घाट पर स्नान करने के पश्चात कांवड़ में गंगा जल रख कर टोलियों में निकल रहे हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव पर गंगा जल से जलाभिषेक करने का पुण्य पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है। सोरों मार्ग किया वन-वे, जाम के हालात सावन में कांवड़ियों जत्थे मार्गों से होकर कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोरों से नदरई तक के मार्ग को वन-वे कर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया है। जो भी वाहन हैं वे मार्ग के एक तरफ ही चलेंगे और दूसरी तरफ कांवड़ियें गुजरेंगे।

