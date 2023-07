Kasganj News: झमाझम बरसात से मौसम हुआ सुहाना, निछले इलाकों में जलभराव से परेशान हुए लोग

Kasganj News In Hindi शहर में शुक्रवार को सुबह से बूंदाबांदी का क्रम शुरू हो गया था। शहर के निचले इलाकों में हुआ जलभराव।जुगाड़ करके जलभराव से निकलते दिखे लोग। बारिश से मौसम अच्छा हुआा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सीयस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले तीन दिन बादल छाए रहने के आसार हैं।

संवाद सहयोगी, कासगंज। शहर में शुक्रवार को सुबह से बूंदाबांदी का क्रम शुरू हो गया। कभी तेज तो कभी बूंदों के साथ ठंडी हवा लोगों को गर्मी से राहत देने का काम कर रही थी। दोपहर तीन बजे से आसमान में काली घटाएं छा गईं। इसके बाद जमकर वर्षा हुई। दो घंटे तक हुई वर्षा से शहर पानी से लबालब हो गया। गली-मुहल्लों में हुए जलभराव से लोग जुगाड़ कर बाहर निकले। दो घंटे की बारिश से जलभराव दो घंटे तक हुई तेज वर्षा से शहर की मुख्य सड़कों सहित कई मुहल्ले जलमग्न हो गए। लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिनभर बूंदाबांदी जारी रही, जिससे लोगों को बदले मौसम से राहत की सांस मिली। दोपहर तीन बजे से लगातार दो घंटा हुई तेज वर्षा से दुर्गा कालोनी, सिटी मुहल्ला, सोरों गेट, अशोक नगर, गंगेश्वर कालोनी सहित कई मुहल्लों में जलभराव हो गया। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी कामकाज से जाने वाले लोग पैदल और वाहनों पर वर्षा के पानी से होकर निकले। शाम होने पर बूंदाबांदी भी बंद हो गई, लेकिन धूप न निकलने से मौसम में ठंडक बनी रही। वर्षा में बिजली आपूर्ति रही बाधित शुक्रवार दोपहर तेज वर्षा में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही। शहर के नगला पट्टी और भिटौना बिजली घर से जुड़े क्षेत्र में एक फेस चला गया, जिस कारण लोगों के इलैक्ट्रानिक सामान कम वोल्टेज पर चलने काे मजबूर रहे। गली-मुहल्लों से पानी निकलने के बाद बिजली विभाग की ओर से आपूर्ति सुचारु की गई।

