शराब पीकर मौज-मस्ती के लिए पत्थरबाजी करते थे... चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले चार आरोपी कासगंज में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कासगंज। रेलवे यार्ड और चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले चार आरोपितों को आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। आरोपित काफी दिनों से शराब पीकर मौज मस्ती के चलते पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस काे इनकी काफी दिनाें से तलाश थी। सोमवार की देर रात इन्हें गिरफ्तार किया है। सभी आरोपितों को रेलवे अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है।

शराब के नशे में मौज मस्ती के चलते फेंकते थे ट्रेन पर पत्थर पिछले काफी दिनों से आरपीएफ और जीआरपी को रेलवे यार्ड और चलती ट्रेनाें में पत्थर फेंकने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस की टीम लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी हुई थी। पहले तो पुलिस ने आरोपितों काे चिन्हित किया। उसके बाद इन्हें साक्ष्यों के आधार पर अमांपुर अड्डे से गिरफ्तार किया है।

पुलिस की गिरफ्त में चार आरोपित आए हैं। जिनकी पहचान सदर कोतवाली के 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र रमेश कुमार, 21 वर्षीय डालसिंह पुत्र डोरी लाल, 23 वर्षीय वीरपाल पुत्र चंदन सिंह, 22 वर्षीय महेश पुत्र श्यामसुंदर निवासीगण लालपुर के रूप में हुई है।