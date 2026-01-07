Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शराब पीकर मौज-मस्ती के लिए पत्थरबाजी करते थे... चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले चार आरोपी कासगंज में गिरफ्तार

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:46 AM (IST)

    कासगंज में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई में रेलवे यार्ड और चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शराब प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आरोपितों की जानकारी के दौरान।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। रेलवे यार्ड और चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले चार आरोपितों को आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। आरोपित काफी दिनों से शराब पीकर मौज मस्ती के चलते पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस काे इनकी काफी दिनाें से तलाश थी। सोमवार की देर रात इन्हें गिरफ्तार किया है। सभी आरोपितों को रेलवे अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है।

    शराब के नशे में मौज मस्ती के चलते फेंकते थे ट्रेन पर पत्थर

    पिछले काफी दिनों से आरपीएफ और जीआरपी को रेलवे यार्ड और चलती ट्रेनाें में पत्थर फेंकने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस की टीम लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी हुई थी। पहले तो पुलिस ने आरोपितों काे चिन्हित किया। उसके बाद इन्हें साक्ष्यों के आधार पर अमांपुर अड्डे से गिरफ्तार किया है।

    पुलिस की गिरफ्त में चार आरोपित आए हैं। जिनकी पहचान सदर कोतवाली के 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र रमेश कुमार, 21 वर्षीय डालसिंह पुत्र डोरी लाल, 23 वर्षीय वीरपाल पुत्र चंदन सिंह, 22 वर्षीय महेश पुत्र श्यामसुंदर निवासीगण लालपुर के रूप में हुई है।

    काफी दिन से आराेपिताें की तलाश कर रही थी आरपीएफ

    आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेश चंद्र मीणा ने बताया कि सभी आरोपितों को रेलवे अधिनियम के तहत फतेहगढ़ जेल भेजा है। उन्होंने बताया कि इन्हें गिरफ्तार में काफी समय लग गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में आरपीएफ के निरीक्षक नरेश कुमार मीणा, उप निरीक्षक अर्जुन कुमार, मोहम्मद नाजिर, कांस्टेबल नाहर सिंह मीणा, जीआरपी के कांस्टेबल जीतू कुमार, विवेक कुमार, हेड कांस्टेबल धारा सिंह मीणा, कांस्टेबल विजय कुमार शामिल रहे।