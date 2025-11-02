Kasganj News: कहां गायब हो गई सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ? दो दिन से पुलिस भी नहीं लगा सकी सुराग
कासगंज में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता, जो पुलिस सुरक्षा के बावजूद घर से गायब हो गई थी, का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। मौसी ने अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पीड़िता के साथ 10 अप्रैल को 11 लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा दी गई थी। पुलिस जल्द तलाश करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। घर से गायब हुई सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा वह कहां है किस हाल में है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। गुरुवार रात घर से पुलिस सुरक्षा के बीच गायब हो गई थी। कई टीमें उसकी तलाश में लगी हैं।
गांव के युवक पर लगाया था अगवा करने का आरोप
स्वजन को घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह हुई थी। सूचना पर सीओ सदर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए थे। पीड़िता की मौसी ने गांव के ही युवक पर उसे अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में झाल के पुल पर दस अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ बैठी युवती से भाजपा नेता समेत 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगेतर से मारपीट की थी।
पुलिस ने आरोपित भेजे थे जेल
तीन दिन बाद पुलिस को घटना की जानकारी हुई थी। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां की तरफ से 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में 11 आरोपित और तीन संरक्षणदाताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में सभी आरोपित जमानत पर बाहर है।
इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा प्रदान की थी। गुरुवार रात घर से पुलिस सुरक्षा के बीच गायब हो गई थी। जिसकी टीम बनाकर तलाश की जा रही है। शनिवार को भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़िता के दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस जल्द से जल्द तलाश करने की बात कह रही है। एसपी अंकिता शर्मा का कहना है कि पीड़िता का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं।
