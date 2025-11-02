Kasganj News: कहां गायब हो गई सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ? दो दिन से पुलिस भी नहीं लगा सकी सुराग

जागरण संवाददाता, कासगंज। घर से गायब हुई सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा वह कहां है किस हाल में है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। गुरुवार रात घर से पुलिस सुरक्षा के बीच गायब हो गई थी। कई टीमें उसकी तलाश में लगी हैं।

गांव के युवक पर लगाया था अगवा करने का आरोप

स्वजन को घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह हुई थी। सूचना पर सीओ सदर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए थे। पीड़िता की मौसी ने गांव के ही युवक पर उसे अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में झाल के पुल पर दस अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ बैठी युवती से भाजपा नेता समेत 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगेतर से मारपीट की थी।

पुलिस ने आरोपित भेजे थे जेल तीन दिन बाद पुलिस को घटना की जानकारी हुई थी। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां की तरफ से 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में 11 आरोपित और तीन संरक्षणदाताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में सभी आरोपित जमानत पर बाहर है।