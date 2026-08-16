आजादी दिवस पर ही घोट दी गई नवजात की किलकारियां, गंदे नाले पड़ी लाश देख लोगों के उड़ गए होश
कासगंज के अशोक नगर में एक गंदे नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
HighLights
कासगंज के अशोक नगर में नवजात का शव मिला।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां पूरा देश आजादी और खुशियों का जश्न मना रहा था, वहीं शनिवार की सुबह नौ बजे शहर के अशोक नगर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है।
यहां गंदे नाले में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था और उसे नाले के हवाले कर दिया गया। घटना ने मां की ममता और इंसानी संवेदनाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
यह है पूरा मामला
अशोक नगर स्थित नाले में लोगों ने नवजात का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही कोतवाली कासगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। शव नवजात लड़के का बताया जा रहा है।
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। मासूम के नाले में मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर वह कौन मां या व्यक्ति होगा, जिसने इस नन्हीं जान को दुनिया में आने के बाद इस तरह बेसहारा छोड़ दिया। नवजात की किलकारियां सुनने से पहले ही उसकी जिंदगी का अंत हो गया। घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया।
पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए नाले के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को नाले में कौन छोड़कर गया था। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
नवजात की पहचान और उसे नाले में डालने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-जगदीश चंद्र, निरीक्षक कोतवाली कासगंज।
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