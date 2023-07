Kasganj News: दुष्कर्म पीड़िता ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग, एक महीने से चिढ़ा रहे थे दुष्कर्म करने वाले

पिता ने मारपीट की घटना पुलिस को बताई थी। पुलिस ने सामान्य घटना समझकर इसमें गंभीरता नहीं बरती। इससे आरोपितों को हौसले बुलंद हो गए और वह उनकी बेटी को चिढ़ाने लगे। इससे बेटी बेचैन रहे लगी थी। पिता का कहना है आरोपितों ने शुक्रवार को फिर उनकी बेटी के साथ छीटाकशी की थी इससे वह दहशत में आ गई और उसने आत्महत्या कर ली।

Kasganj News: कमरे में बंद होकर खुद पर उड़ेला डीजल और लगा ली आग

कासगंज, जागरण संवाददाता। उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, मगर पिता ने लोकलाज के भय से मामले को दबा दिया और आरोपितों के खिलाफ खुद से मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे आरोपितों के हौसले बढ़ गए और वह युवती को चिढ़ाने और धमकाने लग गए। आखिर युवती दहशत में आ गई। उसने शुक्रवार रात अपने घर के एक कमरे में बंद होकर खुद पर डीजल उड़ेल लिया और आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत के बाद बयां की हकीकत जब बेटी की जान चली गई तो पिता चीखा-चिल्लाया और हकीकत बयां की। इससे पुलिस भी सकते में आ गई। पिता की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामला गंजडुंडवारा क्षेत्र के मोतीनगर गांव का है। युवती शुक्रवार की रात अपने घर के कमरे में बंद हो गई। उस समय उसकी बड़ी बहन जो ससुराल से आई थी, रसोई में खाना बना रही थी। उसने जब कमरे में से धुआं उठता देखा तो शोर मचाया। मौके पर पहुंचे स्वजन ने दरवाजा पीटा, मगर अंदर से नहीं खुला। इसके बाद दरवाजा तोड़ दिया गया। वहां युवती लपटों से घिरी छटपटा रही थी। जिला अस्पताल में मौत पिता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ डीके पंत और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने एंबुलेंस बुलाई। वह उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और वहां से जिला अस्पताल ले जाया गया। युवती ने शनिवार को जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। रात को सामान्य लग रही घटना सुबह युवती के पिता के बयान के बाद बड़ा रूप ले गई। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ एक माह पूर्व गांव के ही कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया था। बाद में विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई थी। लोकलाज के कारण उन्होंने बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट नहीं लिखाई। हां, अपने साथ की गई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस कर रही छानबीन युवती ने आग लगाकर आत्महत्या की है। अब पिता आरोप लगा रहा है कि उसके बेटी के साथ एक माह पूर्व दुष्कर्म हुआ था। आरोपित उसके बेटी को चिढ़ाते थे और परेशान करते थे। इससे वह दहशत में आ गई और आत्महत्या कर ली। पिता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सौरभ दीक्षित, एसपी

