इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती तो कासगंज से गहने लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची किशोरी, तीन दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, कासगंज। एक 16 वर्षीय किशोरी की इंस्टाग्राम पर मुजफ्फरनगर के युवक से दोस्ती हो गई। दोनों में बातचीत होने लगी। उससे मिलने के लिए युवक दो बार कासगंज भी आया। इसी भरोसे वह युवक के बुलाने पर अपने घर से गहने और नकदी लेकर चली गई।

किशोरी ने मुजफ्फरनगर पुलिस के समक्ष आरोप लगाया है कि उसे तीन दिन तक किसी मकान में बंधक बनाकर रखा गया। आरोपित उसे ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, शोर मचाकर वह उनके चंगुल से छूट आई। मुजफ्फरनगर पुलिस की सूचना पर परिवार यहां से रवाना हो गया है।

यह है पूरा मामला कासगंज शहर की रहने वाली किशोरी एक वर्ष से इंटरनेट मीडिया के जरिए मुजफ्फरनगर के कृष्णापुरी निवासी युवक रुद्रा वर्मा के संपर्क में थी। इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी और फिर बातचीत होने लगी। युवक दो बार उससे मिलने के लिए कासगंज भी आ चुका था। उसके कहने पर 23 सितंबर को अपने घर से नकदी, गहने लेकर निकली थी।

उसके पास मोबाइल फोन भी था। किशोरी ने मुजफ्फरनगर पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक जब वह मुजफ्फरनगर पहुंची तो उसे रुद्रा और उसके दो साथी मिले, जो एक कमरे पर ले गए, जहां उसे बंधक बना लिया। उसका मोबाइल फोन, गहने और नकदी भी छीन ली।

इसके बाद शनिवार रात किशोरी को ठिकाने लगाने के लिए आरोपित कार से ले जा रहे थे, रास्ते में लोगों की मौजूदगी दिखी तो उसने शोर मचाया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे देख लिया। आरोपित किशोरी को छोड़कर भाग गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपने साथ ले गई।

किशोरी ने आपबीती पुलिस को बताई। अपने परिवार के फोन नंबर दिए, तब मुजफ्फरनगर पुलिस ने रविवार सुबह किशोरी के स्वजन को सूचना दी तो वे मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। किशोरी पढ़ती है। परिवार के लोग कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहे। किशोरी के पिता सरकारी कर्मचारी हैं। स्वजन ने इतना ही बताया कि वे मुजफ्फरनगर पुलिस को तहरीर देंगे।