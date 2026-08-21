कासगंज: कांवड़ियों की बढ़ी भीड़, 28 तक डायवर्ट रहेगा रूट; श्रद्धालुओं के लिए बने पार्किंग स्थल

जागरण संवाददाता, कासगंज। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर जिले में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है स्थानीय लोग जरूरी हो, तब ही वाहन लेकर निकलें। रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। 28 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु लहरा गंगा घाट और कछला गंगा घाट पर पहुंचेंगे इसलिए रूट डायवर्जन लागू किया है।

पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करने की अपील की है। डायवर्जन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए कई पार्किंग बनाई गई हैं। एटा से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन सौरभ ढाबा, एटा रोड से अमरपुर घाट बाईपास, मंडी तिराहा, कासगंज होते हुए सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज गंगा पुल से बदायूं सीमा में प्रवेश करेंगे। हाथरस की ओर से आने वाले वाहन नदरई तिराहा से सौरभ ढाबा होते हुए इसी मार्ग से आगे जाएंगे।

अलीगढ़ की ओर से आने वाले वाहन हजारा नहर पुल से मामों बाईपास, गोरहा नहर पुल होते हुए सहावर-गंजडुंडवारा मार्ग से कादरगंज पहुंचेंगे। कछला गंगा घाट से कासगंज आने वाले वाहन दुपहिया मोड़, नगरिया से याकूतगंज, सहावर, अमांपुर होते हुए कासगंज जाएंगे। सोरों की ओर से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन नगरिया तिराहा से सहबाजपुर होते हुए कादरगंज गंगा पुल से निकलेंगे। बदायूं की ओर से आने वाले भारी वाहन कादरगंज से तरसी तिराहा, पटियाली और सिढ़पुरा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।