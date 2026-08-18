कासगंज: बाबा की मजबूरी, नाती को बना लिया बंधक; जयपुर से बेटा लेने पहुंचा तो दी गोली चलाने की धमकी

जागरण संवाददाता, कासगंज। उस बुजुर्ग की पीड़ा समझिए। जवानी में बेटा नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला गया। बुढ़ापे में पत्नी ने साथ छोड़ दिया। नाती कुछ दिन साथ रहने आया तो इतना लगाव हो गया कि उसे दूर करने के मन नहीं हुआ। बेटा जब अपने पुत्र को लेने आया तो बुजुर्ग पर गुस्सा सवार हो गया। नाती के साथ खुद को घर में बंद कर लिया।

बेटे ने पुलिस बुलाई तो बाबा ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने की धमकी दे दी। शहर की राजपूत डेंटल वाली गली में मंगलवार की सुबह समय हड़कंप मच गया, जब 67 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हेड कांस्टेबल बाबूराम पुत्र भगवंत सिंह अपने 14 वर्षीय नाती दिग्विजय राजपूत के साथ मकान के एक कमरे में बंद हो गए।

पुलिस के पहुंचने पर बुजुर्ग ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने की धमकी देने की बात कहीं। इससे आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। पुलिस ने घर को घेर लिया है। सहावर गेट गली राजपूत डेंटल बाली निवासी बाबूराम मंगलवार सुबह करीब सात बजे नाती दिग्विजय के साथ कमरे में बंद हुए थे।

काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को समझाकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। बताया गया कि बाबूराम वर्ष 2019 में मथुरा जिले में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी का वर्ष 2021 में बीमारी के चलते निधन हो चुका है। उनका बेटा अविनाश राजपूत जयपुर में नौकरी करता है और पत्नी व बच्चों के साथ वहीं रहता है।

स्वजन के मुताबिक अविनाश को किसी पड़ोसी से जानकारी मिली थी कि उसके पिता बेटा दिग्विजय के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद वह बेटे को लेने कासगंज पहुंचा। यहां आने पर उसे जानकारी हुई कि बाबूराम नाती को लेकर कमरे में बंद हैं।

स्वजन ने बताया कि दिग्विजय फर्रुखाबाद स्थित सीपी इंटरनेशनल स्कूल के हास्टल में रहकर पढ़ाई करता है। करीब एक माह पहले बाबूराम उसके माता-पिता को बिना बताए उसे अपने साथ कासगंज ले आए थे, तब से नाती उनके साथ रह रहा था। फिलहाल पुलिस मकान के बाहर मौजूद है। बुजुर्ग से लगातार बातचीत कर रही है।

कमरे के अंदर दादा और नाती के बंद होने की वजह तथा पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति पुलिस के दरवाजा खुलवाने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मोबाइल फोन के जरिए बेटा और उसके पिता के बीच बातचीत हो रही है बेटा मैसेज कर रहा है कि पापा में ठीक हूं। पुलिस ने रिश्तेदारों का सहारा लिया है और वह बच्चों को मुक्त करने की मांग बाबूराम से कर रहे हैं। बाबू राम ने गेट खोलने से इनकार कर दिया है।