कासगंज में मुठभेड़, पुलिस ने तीन गोकश किए गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, कासगंज। अमांपुर थाना पुलिस ने बुधवार रात रानामऊ गांव के जंगल में मुठभेड़ के दौरान तीन गोकशो को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध तमंचे, छह कारतूस, एक मोटरसाइकिल, करीब एक कुंतल गोमांस और मांस काटने के उपकरण बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त की रात अमांपुर पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मोहनपुर रोड स्थित रानामऊ के जंगल में कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर कांबिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध लोग दिखाई दिए।

पुलिस को अपनी ओर आता देखकर आरोपियों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमांपुर कस्बे के मुहल्ले के इंद्रानगर निवासी जाविद पुत्र मफूल के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने अमांपुर के मुहल्ला राजीव नगर निवासी जाविद समेत आलेहसन पुत्र बरकत मशरूम पुत्र सत्तार को गिरफ्तार कर लिया।