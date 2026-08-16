कपल के निशाने पर रहती थीं बच्चियां और औरतें, मौका मिलते ही करते थे सौदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कासगंज। नाबालिग बालिकाओं और महिलाओं को बहला-फुसलाकर विभिन्न स्थानों पर ले जाने तथा उन्हें बेचने के आरोप में पटियाली पुलिस ने महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने दोनों को शनिवार शाम दरियावगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने के बाद रविवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। दोनों आरोपी राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं।

थाना पटियाली में दर्ज मुकदमा में शबनम सलमानी पत्नी नौसाद और नौसाद सलमानी पुत्र नौशे सलमानी वांछित चल रहे थे। दोनों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस का आरोप है कि दोनों नाबालिग बालिकाओं और महिलाओं को अलग-अलग स्थानों से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाते थे और अन्य स्थानों पर बेचने जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे।

सीओ पटियाली अमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के पर्यवेक्षण और उनके नेतृत्व में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

इसी क्रम में पटियाली पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को दरियावगंज स्टेशन से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार शबनम सलमानी और नौसाद सलमानी निवासी मोहल्ला इमाम चौक, बांस बदनपुरा, थाना गलता गेट, जनपद जयपुर, राजस्थान के हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

इनके खिलाफ थाना अरवल, जनपद हरदोई में वर्ष 2020 में मारपीट, बंधक बनाने, अपहरण, दुष्कर्म और धमकी समेत अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज रहा है।

2023 में कानपुर से महिला को लाकर कासगंज में बेचा था, यह महिला बच कर भाग निकली। 2025 में कासगंज की एक और बच्ची को यह गिरोह ले जा चुका है। बच्ची तो बरामद हो गई मगर आरोपित वांछित थे। पुलिस इनके पीछे लगी थी।