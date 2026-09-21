कासगंज जेल से 'कालिया' को कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज ले गई पुलिस, कुख्यात पर अतीक का था हाथ

जागरण संवाददाता, कासगंज। जिला जेल में निरुद्ध आसाद कालिया को पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज लेकर गई। वहां एडीजे कोर्ट में करीब तीन वर्ष पुराने 30 लाख रुपये की रंगदारी से जुड़े मामले में उसकी पेशी हुई। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस उसे लेकर कासगंज वापस लौटी और देर रात जिला जेल में दाखिल कराया।

आसाद कालिया को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार की शाम छह बजे जिला जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया था। प्रयागराज पहुंचने के बाद उसे एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। बताया गया कि मामला करीब 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने से संबंधित है।

इस प्रकरण में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। मामले में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और आबान अहमद के नाम भी शामिल बताए गए हैं। कोर्ट में निर्धारित कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस टीम आसाद कालिया को लेकर कासगंज के लिए रवाना हुई।