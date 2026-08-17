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भांजी को माना गंगा मैया, सोरों से उठाई कांवड़, श्रद्धालु बोले अनुकरणीय उदाहरण

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:22 PM (IST)

प्रेमशंकर कुशवाह ने अपनी भांजी सहजल को गंगा मैया मानकर सोरों के लहरा घाट से कांवड़ उठाई। श्रावण मास में भक्ति और रिश्ते की यह अनोखी मिसाल श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

भांजी सहजल को कांवड़ में बैठाकर ले जाते प्रेमशंकर।

भांजी सहजल को कांवड़ में बैठाकर ले जाते प्रेमशंकर।

संवाद सूत्र, सोरों (कासगंज)। श्रावण मास में लाखों शिवभक्त गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ उठा रहे हैं। इसी बीच रविवार की देर रात लहरा गंगा घाट पर भक्ति और रिश्ते की अनोखी मिसाल देखने को मिली।

एटा जनपद के थाना मिरहची क्षेत्र के गांव सरनऊ पिथनपुर निवासी प्रेमशंकर कुशवाह ने अपनी छोटी भांजी सहजल को गंगा मैया का स्वरूप मानकर उसके साथ कांवड़ उठाई। उनकी भक्ति देखकर घाट पर मौजूद श्रद्धालु भावुक हो गए

प्रेमशंकर ने बताया कि सहजल समेत उनकी चार भांजियां हैं और वह सभी को बेहद प्यार करते हैं। उनका मानना है कि बच्चों के घर में आने से खुशियां और समृद्धि आती हैं। इसी आस्था के चलते उन्होंने इस सावन संकल्प लिया कि वह अपनी भांजी सहजल को साथ लेकर गंगा जल भरेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

लहरा घाट पर पहुंचकर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद सहजल को पालकी में बैठाया और गंगा मैया का स्वरूप मानकर गंगा जल कांवड़ में भरा। कांवड़ लेकर जब वह हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े तो श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने फूल बरसाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालु रमेश ने कहा कि प्रेमशंकर की आस्था देखकर मन भावुक हो गया। रिश्तों के प्रति ऐसा सम्मान और भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं सुरेश ने कहा कि सहजल को पालकी में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गंगा मैया विराजमान हों। प्रेमशंकर ने कहा मेरी भांजी मेरे लिए गंगा मैया के समान है।

भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार यही संकल्प लिया था कि मैया को साथ लेकर ही जल चढ़ाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सहजल के साथ महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। लहरा घाट पर यह अनोखी कांवड़ अब श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।