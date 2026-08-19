कासगंज में मकान का जर्जर छज्जा गिरा, मलबे में दबे तीन मासूम; एक की मौत

संवाद सूत्र, पटियाली (कासगंज)। तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बर्षा के बीच बुधवार को कादरगंज पुख्ता गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। वर्षा के कारण वीरेंद्र पुत्र नत्थू के मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय छज्जे के नीचे मौजूद तीन बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में आठ वर्षीय आरती पुत्री महावीर की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और स्वजन बच्चों को बचाने के लिए मौके पर दौड़ पड़े। बताया गया कि छज्जा गिरने से आरती के साथ पांच वर्षीय दीपांशु और सात वर्षीय शेखर पुत्र जानकी प्रसाद भी मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

गंभीर रूप से घायल दीपांशु व शेखर को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा दोनों का उपचार किया जा रहा है। वहीं आरती की मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली।