कासगंज में घर से युवती अगवा, पंचायत अध्यक्ष पति-पुत्र समेत आठ पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, कासगंज। सिढ़पुरा कस्बे के नेहरू नगर में युवती को घर से जबरन ले जाने के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति, पुत्र समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती के पिता ने घर से नकदी और जेवर गायब होने तथा पत्नी और बेटे के बेहोशी की हालत में मिलने की शिकायत भी पुलिस से की है।

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार युवती के पिता ने बताया 11 अक्टूबर की रात किसी काम से एटा गए थे। घर पर उनकी पत्नी, बेटी बेटी घर में मौजूद थे। आरोप है कि 12 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे घर लौटने पर मुख्य गेट खुला मिला। अंदर सामान बिखरा था और कुछ नकदी व जेवर गायब थे। बेटी निकेता भी घर पर नहीं थी, जबकि पत्नी और बेटा कमरे में बेहोश मिले।

अजय प्रकाश ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि आर्यन गुप्ता अपने दो साथियों के साथ विटारा ब्रेजा कार से निकेता को ले गया है। पिता ने आरोप लगाया कि आर्यन करीब एक साल से उनकी बेटी से जबरन शादी करने के लिए परिवार को धमका रहा था। इस संबंध में उन्होंने उसके परिजनों से शिकायत भी की थी।