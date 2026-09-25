कासगंज: गंगा का पानी फिर मचा सकता है तबाही, कछला पुल पर बढ़ा बाढ़ का खतरा

जागरण संवाददाता, कासगंज। कछला पुल पर गंगा नदी के जलस्तर को लेकर अगले सात दिनों का पूर्वानुमान चिंता बढ़ाने वाला है। बाढ़ पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में गंगा का जलस्तर 161.10 मीटर दर्ज किया गया है। इसमें लगातार बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सात दिनों में जलस्तर अधिकतम 2.22 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसे में जलस्तर करीब 163.32 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। कछला पुल पर गंगा का चेतावनी स्तर शुक्रवार को 161.80 मीटर और खतरे का स्तर 162.40 मीटर निर्धारित है। वहीं वर्तमान उच्चतम बाढ़ स्तर 163.02 मीटर दर्ज है।

पूर्वानुमानित अधिकतम जलस्तर 163.32 मीटर तक पहुंचने पर यह उच्चतम बाढ़ स्तर से भी करीब 30 सेंटीमीटर अधिक हो सकता है। इससे नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। बाढ़ पूर्वानुमान के ग्राफ के अनुसार 29 सितंबर से गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। 30 सितंबर से एक अक्टूबर के आसपास जलस्तर 163 मीटर के पार पहुंच सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे जलस्तर में कमी आने का अनुमान है। हालांकि नदी का वास्तविक जलस्तर वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करेगा।