कासगंज में गंगा आई उफान पर, आधा दर्जन गांव बने टापू; ग्रामीणों के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटे से 162.36 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। मंगलवार को जलस्तर में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होने से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन पटियाली तहसील क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने से ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं।

गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब चार सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। इसके बावजूद नदी का पानी तटवर्ती क्षेत्रों में फैल गया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी आबादी की ओर भी बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है।

तटवर्ती गांवों के लोगों की निगाहें लगातार गंगा के जलस्तर पर टिकी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर में फिर बढ़ोतरी होती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जिला प्रशासन की ओर से गंगा के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है।

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे डीएम, नाव से लिया जायजा गंगा में बढ़े जलस्तर के चलते बाढ़ की चपेट में आए तहसील पटियाली क्षेत्र के गांवों में प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बाढ़ प्रभावित ग्राम मूजखेड़ा और नगला हंसी का स्थलीय निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया।

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