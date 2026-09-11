कासगंज में गंगा का कहर: चार तटबंध बहे, किशोल-किलोनी में तेज कटान से ग्रामीण चिंतित

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा के जलस्तर में शुक्रवार को सात सेंमी की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जलस्तर कम होने के बावजूद नदी का कटान तेज हो गया है। किशोल किलोनी की ओर गंगा की धारा लगातार तेजी से कटान कर रही है। यहां सुरक्षा के लिए बनाई गई 12 तटबंधों में से चार गंगा की तेज धारा में समा चुके हैं।

इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को अब खेतों के साथ आबादी और संपर्क मार्ग कटने के बाद घरों में पानी घुसने की चिंता सताने लगी है। गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को गंगा के जलस्तर में सात सेंमी की कमी आई है। हालांकि, जलस्तर में गिरावट के बाद भी नदी की धारा का दबाव किशोल और किलोनी की ओर बना हुआ है। कटान के कारण कई स्थानों पर खेतों की मेड़ और किनारे की मिट्टी लगातार नदी में समा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि 12 तटबंधों में से चार के गंगा में समा जाने से नदी की धारा का दबाव बढ़ गया है। यदि कटान नहीं थमा तो कृषि भूमि के साथ आसपास की आबादी के लिए भी खतरा बढ़ सकता है।बाढ़ का पानी पहले से ही करीब एक दर्जन गांवों को घेरे हुए है। कई संपर्क मार्गों पर पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है।