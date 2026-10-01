कासगंज में गंगा का पानी लेकर आया तबाही, कटान जारी; दर्जनों गांव पानी से घिरे

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा नदी के लगातार बढ़ते कटाव से किशोल किलोनी क्षेत्र में खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कटाव रोकने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से करीब चार करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद जमीन का कटाव जारी है। अब गोला मढ़ी आश्रम भी कटाव के मुहाने पर पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव कार्य शुरू करा दिया है।

आश्रम को खाली करा लिया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। किशोल किलोनी क्षेत्र में गंगा के कटाव को रोकने के लिए पूर्व में 12 स्टड बांध बनाए गए थे। इनमें से चार स्टड बांध गंगा की तेज धार और कटाव की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुके हैं। शेष स्टड बांधों पर भी नदी के पानी का दबाव बना हुआ है। लगातार हो रहे कटाव के कारण आसपास की जमीन नदी में समाती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बचाव कार्य होने के बाद भी कटाव की समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं हो सकी है। गोला मढ़ी आश्रम के आसपास भी जमीन तेजी से कट रही है। आश्रम भवन तक पानी पहुंचने की आशंका को देखते हुए विभाग ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कराया है। आश्रम में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।