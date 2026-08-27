कासगंज में गंगा का रौद्र रूप, सात में तीन ठोकरें टूटीं; किसान की फसल हुई चौपट

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचकर फिलहाल स्थिर हो गया है, लेकिन पटियाली तहसील क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। आधा दर्जन गांवों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई घरों में पानी भर जाने के कारण खाना पकाने, पीने के पानी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है।

ग्रामीण गृहस्थी का जरूरी सामान ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। वहीं बरोना गांव में गंगा की धारा का दबाव बढ़ने से सात ठोकरों में से तीन के धंस गईं। इससे कटान तेज हो गया है। गांवों में पानी भरा है। पशु चहरे चारे के लिए भटक रहे हैं।

गंगा इस समय खतरे के निशान पर है। सुबह पानी खतरे के निशान से पार था। पिछले कई दिनों से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ था। अब पानी स्थिर होने से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जलस्तर नीचे नहीं आने के कारण तटवर्ती गांवों में खतरा बना हुआ है। मूझखेड़ा, नरपत नगला, राजेपुर कुर्रा और नगला खना समेत अन्य गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा है।

कई स्थानों पर घरों के आसपास पानी जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। जलस्तर के फिलहाल स्थिर रहने से राहत जरूर है, लेकिन ग्रामीणों की नजर अब पानी के अगले रुख पर टिकी है। उनका कहना है कि जब तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे नहीं आता, तब तक बाढ़ का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता।

बरोना गांव में गंगा की तेज धारा का दबाव लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई सात ठोकरों में से तीन धंस गई हैं। इससे कटान की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी का दबाव दोबारा बढ़ा तो धारा आबादी और कृषि क्षेत्र की ओर रुख कर सकती है।