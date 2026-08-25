कासगंज: बाढ़ से बिगड़ रहे हालात, आधा दर्जन गांवों में घरों में घुसा गंगा का पानी; सड़कें बहीं

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच सहावर,पटियाली तहसील क्षेत्र के निचले गांवों में बाढ़ का असर एक बार फिर दिखाई देने लगा है। पानी गांवों में घरों में घुस गया है लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं।बाढ़ का पानी भरने से कई गांवों की सड़कें कटने लगी हैं, जबकि कुछ मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया है।

कई स्थानों पर ग्रामीणों के लिए नाव ही आवागमन का एकमात्र सहारा बनी हुई है। हर वर्ष बाढ़ की समस्या झेलने वाले ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के अनुसार मूझ खेड़ा, नरपत नगला, नगला दुर्जन, नगला खना, राजेपुर कुर्रा से नगला हंसी जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के कई हिस्सों में कटान होने लगा है।

इससे आसपास के कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी आने के बाद सड़क और संपर्क मार्गों की स्थिति खराब हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।

बंधे की ओर बढ़ रहा पानी; कटान हुआ तेज शाहबाजपुर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी की धार में बदलाव दिखाई देने लगा है। तेज प्रवाह के चलते गंगा की मुख्य धारा लगातार सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए बंधे की ओर बढ़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में गंगा की धार बंधे से करीब 60 मीटर की दूरी पर बह रही है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस बार गंगा की घूमती हुई धार के कारण शाहबाजपुर क्षेत्र में कटान की रफ्तार तेज हो गई है। तेज बहाव के साथ पानी लगातार किनारों को काट रहा है। कई स्थानों पर कटान होने से नदी का रुख बंधे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि यदि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा और धार का रुख नहीं बदला तो आने वाले दिनों में बंधे पर भी दबाव बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग से नदी की बदलती धार और कटान वाले स्थानों की लगातार निगरानी करने तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग की है।