कासगंज में गंगा का जलस्तर घटा, छोड़ गया गंदगी के ढेर; बीमारियों का खतरा बढ़ा

जागरण संवाददाता, कासगंज। पटियाली क्षेत्र के गंगा तटवर्ती गांवों में पिछले कई दिनों से बढ़ा जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। पानी घटने से बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जलस्तर कम होते ही गांवों में गंदगी, कीचड़ और सड़ांध की समस्या बढ़ गई है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है।

पटियाली तहसील क्षेत्र दर्जन भर गांव मूज खेड़ा, खना नगला, नगला जैली, जयकिशन नगला, राजेपुर कुर्रा, नरपत नगला सहित एक दर्जन गांव पिछले 40 दिनों से बाढ़ की चपेट में थे। गांवों में घरों, गलियों और खेतों में अभी भी कीचड़ जमा है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण गंदगी के ढेर लगे हैं।

पानी उतरने के बाद मरे हुए जीव-जंतु और सड़ा हुआ कचरा सामने आने से दुर्गंध फैल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है। इससे बच्चों और बुजुर्गों में बुखार, खांसी समेत अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

ग्रामीणों ने जलभराव वाले स्थानों से गंदगी हटाने, कीटनाशक और चूने का छिड़काव कराने तथा हैंडपंपों के पानी की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सफाई नहीं हुई तो बीमारी फैलने की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य विभाग से गांवों में जांच की मांग है।